Секрет медведя-губача раскрыли в Московском зоопарке, сообщает "Мир 24".

Сотрудники зоосада опубликовали в Twitter забавное видео с рассказом о том, как хищнику удается полакомиться термитами.

"Секрет медведя-губача прост: чтобы достать лакомство из труднодоступного места, нужно сложить губы трубочкой и втянуть в себя воздух с силой", – пояснили в зоопарке. Именно таким способом – благодаря эффекту вакуума – медведь добывает себе термитов, причем работает это безотказно, отметили специалисты.

Секрет медведя-губача прост: чтобы достать лакомство (например, термитов) из труднодоступного места, нужно сложить губы трубочкой и втянуть в себя воздух с силой 🐻💋🍃 Эффект вакуума действует безотказно...



Vd: Н.Назарова pic.twitter.com/Ahkwl5t8hT — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 16 августа 2019 г.



Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился новый обитатель – "кошачий медведь" бинтуронг. При весе в 9-11 килограммов длина тела бинтуронга вместе с хвостом составляет порядка 130 сантиметров, уточнили зоологи. Пока животное проходит период адаптации, и посетители зоосада не могут его увидеть.