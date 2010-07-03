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12:45

Секрет медведя-губача раскрыли в Московском зоопарке

животные парки общество

12:45

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Фото: vk.com/moscow_zoo

Секрет медведя-губача раскрыли в Московском зоопарке, сообщает "Мир 24".

Сотрудники зоосада опубликовали в Twitter забавное видео с рассказом о том, как хищнику удается полакомиться термитами.

"Секрет медведя-губача прост: чтобы достать лакомство из труднодоступного места, нужно сложить губы трубочкой и втянуть в себя воздух с силой", – пояснили в зоопарке. Именно таким способом – благодаря эффекту вакуума – медведь добывает себе термитов, причем работает это безотказно, отметили специалисты.


Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке появился новый обитатель – "кошачий медведь" бинтуронг. При весе в 9-11 килограммов длина тела бинтуронга вместе с хвостом составляет порядка 130 сантиметров, уточнили зоологи. Пока животное проходит период адаптации, и посетители зоосада не могут его увидеть.

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животные парки общество

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