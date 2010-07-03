Светская леди и рубаха-парень. В Московском зоопарке рассказали о жизни панд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала, что содержащиеся в зоосаду большие панды Диндин и Жуи рады холодному лету. Ее слова приводит Агентство "Москва".

"В природе они живут в горах, и там температура аналогична нашей, московской. А зима у нас даже более снежная, а они очень любят снег. Зимой они будут счастливы в нашей снежной Москве", – отметила Акулова.

Она добавила, что сегодня панды встречают свой первый день рождения в Московском зоопарке – Диндин исполнилось два года, Жуи – три. Диндин, по словам Акуловой, очень аккуратная и любит внимание, а Жуи – рубаха-парень.

В павильоне для именинников разложили подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочную упаковку сделали из шуршащего картона, с которым панды любят играть, а самим подарком стала морковь в бамбуковых трубочках. Также были изготовлены торты с цифрами – их сделали изо льда и украсят яблоками, бамбуком и морковью.

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Как сообщила директор зоопарка, бамбук пандам привозят каждую пятницу из китайской провинции Сычуань. Для его хранения даже купили специальный холодильник, так как бамбук должен быть свежий – он хранится в определенном положении и при определенной температуре. При этом доедают бамбук за пандами слоны.

5 июня в Московском зоопарке состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание в 2016 году. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды поселятся в столичном зоопарке на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю. В павильоне панд оборудована специальная климатическая система, также есть несколько водоемов и фонтанчиков. Кроме того, пандам нравится холодный душ.