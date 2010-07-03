В Московском зоопарке родились пять сетчатых питонов

Пять детенышей сетчатого питона появились на свет в Московском зоопарке. Пара, у которой они родились, уже дважды приносила потомство, передает Московский зоопарк на своей странице в Facebook.
"Сетчатые питоны обитают в зоопарке уже много лет. Пара, у которой появились детеныши, родилась у нас же в 1997 году. С успехом размножалась уже дважды. В последнее время питоны не проявляли желания к выведению потомства. В апреле этого года самка отложила яйца прямо в вольере. Вскоре мы переместили яйца в специальный инкубатор. Это нужно, чтобы сберечь здоровье матери – все же она немолода. И 10 июля из яиц благополучно вышло пять молодых питонов", – говорится в сообщении.
Новорожденные питоны по 60-80 сантиметров в длину. Их вес составлял около 170 граммов.
Сетчатые питоны – это самый длинный вид змей в мире. Их длина может достигать более 10 метров. Зоопарк отмечает, что это опасные змеи: они плохо приручаются и могут напасть даже на того, кого знают годами. Они должны содержаться только в профильных учреждениях, но никак не в домашних условиях.
Ранее птенец краснокнижного пеликана появился на свет в Московском зоопарке. Также недавно вылупились два птенца южноафриканских пингвинов.
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