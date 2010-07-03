Птенцы южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке

Два птенца южноафриканских пингвинов вылупились в Московском зоопарке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"Старший из них появился на свет 7 апреля, младший – на два дня позже. Малыши были выкормлены специалистами нашего зоопарка вручную, и совсем скоро их ждет воссоединение с сородичами", – говорится в сообщении.
Птенцам дали имена Роббен и Нельсон. Сейчас им уже больше двух месяцев, с каждым днем они становятся более самостоятельными. Недавно детеныши перелиняли и обзавелись оперением, приспособленным для плавания. Обучение птенцов происходило под чутким контролем орнитологов, которые следили за правильностью выхода птенцов из воды.
Специалисты зоопарка регулярно проводят с Нельсоном и Роббеном тренинги, во время них пингвинята выполняют ряд несложных задач, благодаря которым животные становятся более контактными.
В пресс-службе добавили, что птенцов уже начали готовить к переезду в общий вольер, в котором содержатся другие южноафриканские пингвины, а также пингвины Гумбольдта.
Ранее сообщалось, что у пары восточносибирских рысей в Московском зоопарке родились два котенка. Рыси содержатся в Московском зоопарке с момента его основания в 1864 году, в учреждении ведут племенную книгу этого вида. Увидеть семью можно на старой территории в "Кошачьем ряду".
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