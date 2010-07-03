В Московском зоопарке отметят дни рождения панд Жуи и Диндин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Московском зоопарке 31 июля отметят дни рождения двух больших панд – самца Жуи и самки Диндин, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, в павильоне для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочную упаковку сделают из шуршащего картона, с которым панды любят играть, а самим подарком станет морковь в бамбуковых трубочках. Также будут изготовлены торты с цифрами – их сделают изо льда и украсят яблоками, бамбуком и морковью.

Праздничная программа стартует в 11:45. У главного входа в зоопарк пройдет шоу китайских барабанщиков. В 12:00 начнется традиционное китайское шествие с бумажным драконом, оно пройдет по главной аллее до круга катания, а затем повернет к вольеру жирафа Самсона и далее направится к павильону "Фауна Китая".

На 12:15 запланировано начало главной части программы. Гости хором исполнят песню "С днем рождения тебя!" на русском и китайском языках. После поздравления Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где их будут ждать подарки.

Вместе с тем с 11:45 до 12:45 у павильона "Фауна Китая" будет работать специальная тематическая зона. Чайные мастера расскажут об истории и традициях китайского чаепития, а также о целебных сортах китайского чая. Кроме того, гости смогут бесплатно продегустировать молочный улун, те гуань инь, пуэр и улун ли шань. Также будет работать фотозона, где можно будет сделать бесплатное фото с мягкой игрушечной пандой.

До 17:00 будет открыта выставка художника-анималиста Анны Донченко. Экспозиция посвящена пандам, а также флоре и фауне Юго-Восточной Азии. В 17:00 начнется экскурсия "Гости из Поднебесной", в ходе которой гиды расскажут как о больших пандах, так и об остальных обитателях Московского зоопарка из Китая.