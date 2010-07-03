В павильоне китайских панд есть климат-контроль и холодный душ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В павильоне китайских панд в Московском зоопарке установлена специальная климатическая система, которая позволяет животным комфортно переносить жару, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

"Новым обитателям Московского зоопарка – большим пандам Жуи и Диндин – жара нисколько не страшна. В их павильоне установлена специальная климатическая система, которая позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности и комфортную для медведей температуру", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в павильоне есть несколько водоемов и фонтанчиков. Также пандам нравится холодный душ.

Специалисты зоосада ввели особый график для посещения панд. Самца и самку привезли в зоосад из Китая месяц назад, и только сейчас к новым обитателям стали впускать гостей.

Специальное расписание будет действовать летом. Ежедневно с 08:00 до 10:00 навестить панд могут все желающие без предварительной регистрации. В это время суток медведи проявляют наибольшую активность: проснувшись, они умываются, завтракают бамбуком, играют, а также выполняют различные задания по просьбе киперов в рамках специальных тренингов.

С 10:00 до 21:00 посетить Жуи и Диндин можно будет только по предварительной регистрации. Записаться нужно либо на официальном сайте зоопарка, либо на специальной стойке, расположенной на подходе к павильону "Фауна Китая".

2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. Он расположен на старой территории столичного зоопарка. За месяц карантина медведи полностью привыкли к новым условиям.

5 июня состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание в 2016 году. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды поселятся в столичном зоопарке на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.