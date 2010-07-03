В павильоне китайских панд есть климат-контроль и холодный душ

В павильоне китайских панд в Московском зоопарке установлена специальная климатическая система, которая позволяет животным комфортно переносить жару, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"Новым обитателям Московского зоопарка – большим пандам Жуи и Диндин – жара нисколько не страшна. В их павильоне установлена специальная климатическая система, которая позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности и комфортную для медведей температуру", – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в павильоне есть несколько водоемов и фонтанчиков. Также пандам нравится холодный душ.
Специалисты зоосада ввели особый график для посещения панд. Самца и самку привезли в зоосад из Китая месяц назад, и только сейчас к новым обитателям стали впускать гостей.
Специальное расписание будет действовать летом. Ежедневно с 08:00 до 10:00 навестить панд могут все желающие без предварительной регистрации. В это время суток медведи проявляют наибольшую активность: проснувшись, они умываются, завтракают бамбуком, играют, а также выполняют различные задания по просьбе киперов в рамках специальных тренингов.
С 10:00 до 21:00 посетить Жуи и Диндин можно будет только по предварительной регистрации. Записаться нужно либо на официальном сайте зоопарка, либо на специальной стойке, расположенной на подходе к павильону "Фауна Китая".
2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. Он расположен на старой территории столичного зоопарка. За месяц карантина медведи полностью привыкли к новым условиям.
5 июня состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание в 2016 году. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды поселятся в столичном зоопарке на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.
Посмотреть на китайских панд в Московском зоопарке можно по специальному графику
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.