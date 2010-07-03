Московский зоопарк приглашает на завтрак с пандами

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Московский зоопарк ввел особый график для посещения двух больших панд Жуи и Диндин, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Самца и самку привезли в зоосад из Китая месяц назад, и только сейчас к новым обитателям стали впускать гостей.

Специальное расписание будет действовать летом. Ежедневно с 08:00 до 10:00 навестить панд могут все желающие без предварительной регистрации. В это время суток медведи проявляют наибольшую активность: проснувшись, они умываются, завтракают бамбуком, играют, а также выполняют различные задания по просьбе киперов в рамках специальных тренингов.

С 10:00 до 21:00 посетить Жуи и Диндин можно будет только по предварительной регистрации. Записаться нужно либо на официальном сайте зоопарка, либо на специальной стойке, расположенной на подходе к павильону "Фауна Китая".

30-минутный сеанс рассчитан на 200 человек, поскольку именно столько гостей может вместить павильон за раз. После каждого сеанса будут небольшие перерывы, чтобы панды могли побыть в тишине, а сотрудники зоопарка – подготовить павильон для следующей группы посетителей.

Сеансы бесплатные, нужно лишь приобрести билет в зоопарк. Дополнительно оплачивать ничего не требуется. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова выразила надежду, что так удастся избежать столпотворения в павильоне и, что самое важное, защитить животных от лишнего стресса.

"За соблюдением правил посещения в павильоне будут следить специалисты зоопарка. В новом доме больших панд запрещена фотосъемка со вспышкой. Также недопустимо шумно вести себя, стучать по стеклу вольера, прислоняться к нему, пытаться перекинуть посторонние предметы или еду через экспозиционное стекло", – рассказала она.

2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. Он расположен на старой территории столичного зоопарка. За месяц карантина медведи полностью привыкли к новым условиям.

5 июня состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание в 2016 году. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды поселятся в столичном зоопарке на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.

Большая панда занесена в Международную Красную книгу в категории "уязвимый вид". Встречаются они в некоторых провинциях Китая, в частности в Шэньси, Ганьсу и Сычуань, а также в Тибете. Взрослые особи мужского пола могут достигать веса до 180 килограммов, а длина их тела составляет от 1,2 до 1,8 метра. Самки меньше – их вес варьируется от 50 до 100 килограммов, а длина тела – от одного до полутора метров.

Питаются панды бамбуком. В Московском зоопарке им также дают морковь, яблоки и специальные зерновые печенья, которые самостоятельно пекут сотрудники зоосада. Продолжительность жизни панд в зоопарках может достигать 30 и более лет.

Россия стала 18-й страной, где в зоопарках есть панды. Бамбуковые медведи также проживают в зоопарках США, Японии, Нидерландов, Финляндии, Германии, Австралии и Индонезии.