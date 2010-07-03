Панды из Китая полностью адаптировались в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Панды, прибывшие в Московский зоопарк из Китая, за месяц карантина полностью привыкли к новым условиям. Об этом сообщается на странице столичного зоосада в Facebook.
"За месяц карантина животные полностью адаптировались, привыкли к своему новому дому и ухаживающим за ними сотрудникам", – сказано в посте. Сотрудники зоопарка отметили, что хотя две большие панды живут на новом месте чуть больше месяца, их "уже успели полюбить их всем сердцем".
2,5-летний самец Жуи и полуторагодовалая самка Диндин прибыли в Москву спецрейсом из Пекина 29 апреля. К их приезду был полностью обновлен вольерный комплекс общей площадью более 800 квадратных метров. Он расположен на старой территории столичного зоопарка.
5 июня состоялось открытие экспозиции "Фауна Китая". Церемонию посетили Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.
Московский зоопарк обратился в посольство КНР с просьбой о передаче панд на временное содержание в 2016 году. Переговоры заняли три года и в итоге увенчались успехом. Согласно договоренности, панды поселятся в столичном зоопарке на 15 лет. Юридически животные, как и их возможное потомство, принадлежат Китаю.
Также сообщалось, что Московский зоопарк не планирует вводить должность "обнимателя панд". По словам специалиста, это "опасное мероприятие", так как многое зависит от характера животного и ухода за ним. Профессия "обниматель панд" существует в Китае. Специальный сотрудник заботится о медвежатах в возрасте до двух лет. Он должен постоянно находиться рядом с пандами и обнимать их.
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