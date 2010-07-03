Видео массажа кота беременной козе взорвало Сеть

В интернете широко распространился ролик, на котором кот делает массаж беременной козе. Видео появилось в Twitter.

Пост уже набрал больше 23 тысяч лайков и сотни комментариев. Большинство умиляется дружбе кота и козы, одобряет его заботу.

Другие же предполагают, что кот так просто "размягчает мясо" или делает массаж "по другим причинам".



Midwife Giving Goat in Labor a Massage pic.twitter.com/8actlTKaO3 — Awwwww (@AwwwwCats) 10 октября 2019 г.

"Красный свет и коза выглядят демонически, как в аду", – отметила @EssCurl.

Хотя в целом отзывы положительные.

"Коты – лучше сиделки", – пишет @LadyMAGA7, обобщая мнение людей.

Ранее в октябре в интернете набрало популярность видео странной игры кота. Домашний хищник сжал желтый теннисный мяч между четырьмя лапами и прыгал с ним по квартире под присмотром пса.

