Мастер маскировки. Опубликовано фото "невидимого" леопарда

Приморский национальный парк "Земля леопарда" разместил на своей странице в Facebook снимок "невидимого" леопарда, который мастерски маскируется среди деревьев.

Снимок был сделан старшим госинспектором Андреем Трояновым. На нем можно различить силуэт хищника за деревьями.

В национальном парке "решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи", и даже "в разы лучше". "Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно, однако он здесь есть. И его вполне можно найти", – сказано в сообщении сотрудников "Земли леопарда".

Эта публикация стала ответом на фото одной из пользовательниц Twitter, где интернет-пользователи в последние дни ищут леопарда среди камней и веток.

В национальном парке "Земля леопарда" обитают самые редкие крупные кошки в мире – дальневосточные леопарды. Этих животных можно встретить только на юго-западе Приморского края, на граничащем с РФ небольшом участке Китая и, возможно, в Северной Корее. В прошлом году на территории "Земли леопарда" были отмечены 91 взрослый леопард и 22 котенка.

Ранее сообщалось, что численность амурских тигров в России рассчитывают увеличить до 700 особей. Сейчас их насчитывается 600, что, по словам специалистов, свидетельствует о стабильности популяции. Десять лет назад количество этих хищных кошек не превышало 500 особей.