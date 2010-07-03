Мастер маскировки. Опубликовано фото "невидимого" леопарда

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Фото: facebook.com/amurleo
Приморский национальный парк "Земля леопарда" разместил на своей странице в Facebook снимок "невидимого" леопарда, который мастерски маскируется среди деревьев.
Снимок был сделан старшим госинспектором Андреем Трояновым. На нем можно различить силуэт хищника за деревьями.
В национальном парке "решили доказать, что дальневосточные леопарды маскируются ничуть не хуже, чем его более южные сородичи", и даже "в разы лучше". "Хорошо рассмотреть леопарда на этом снимке, к сожалению, невозможно, однако он здесь есть. И его вполне можно найти", – сказано в сообщении сотрудников "Земли леопарда".
Эта публикация стала ответом на фото одной из пользовательниц Twitter, где интернет-пользователи в последние дни ищут леопарда среди камней и веток.
В национальном парке "Земля леопарда" обитают самые редкие крупные кошки в мире – дальневосточные леопарды. Этих животных можно встретить только на юго-западе Приморского края, на граничащем с РФ небольшом участке Китая и, возможно, в Северной Корее. В прошлом году на территории "Земли леопарда" были отмечены 91 взрослый леопард и 22 котенка.
Ранее сообщалось, что численность амурских тигров в России рассчитывают увеличить до 700 особей. Сейчас их насчитывается 600, что, по словам специалистов, свидетельствует о стабильности популяции. Десять лет назад количество этих хищных кошек не превышало 500 особей.
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