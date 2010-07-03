Медведь пробежал по центру Магадана

Фото: скриншот YouTube-канала MagadanMedia

В Магадане молодой медведь пробежал по центру города. Из соображений безопасности сотрудникам полиции пришлось застрелить хищника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей охотуправления правительства региона и управления МВД.

"Совсем маленький косолапый. Он видимо чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить", – разъяснил представитель охотуправления.

Сообщается, что после долгого преследования полицейские пришли к выводу, что хищник угрожает безопасности людей. Медведя застрелили у одной из школ города.

"В соответствии с федеральным законом "О полиции" хищник был ликвидирован полицейскими", – заключили в управлении МВД.

Ранее таможенники аэропорта Домодедово изъяли незаконно перевезенных в багаже котят леопарда. Гражданин Узбекистана пытался провезти животных в пластиковых корзинах.