Численность амурских тигров рассчитывают увеличить до 700 особей

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Фото: depositphotos/Jearud
Численность амурских тигров в России сейчас составляет 600 особей. Этот показатель говорит о стабильности популяции. Десять лет назад численность этого вида составляла 420-500 особей.
"Мы должны к 2022 году достичь численности в 700 особей. Именно эта численность обеспечивает генетическое разнообразие. Наши специалисты говорят, что если ничего не произойдет, то эта цифра вполне достижима", – цитирует RT председателя наблюдательного совета центра "Амурский тигр" Константина Чуйченко.
Самый значительный рост численности тигров отмечен на юго-западе Приморья. По словам специалистов, в последние годы удалось существенно снизить число убийств тигров браконьерами.
"Раньше от браконьеров погибало в районе 60-80 особей в год. Сейчас эти цифры снижены и составляют около 20 особей в год. Мы победили так называемое бытовое браконьерство, которым занимались местные люди или просто охотники, потому что еще лет пять назад застрелить тигра считалось доблестью", – сообщил Чуйченко.
Амурский тигр (также называется дальневосточным или уссурийским тигром, Panthera tigris altaica) – один из самых редких подвидов тигра (около 11 процентов от всей численности вида). Обитает в России в Приморском и Хабаровском краях (90-95 процентов популяции), а также на Северо-Востоке Китая. Взрослые особи весят, в среднем, около 200 килограммов при длине с хвостом до 3 метров.
За последние 100 лет популяция всех подвидов тигров на планете сократилась более чем в 20 раз. В XX веке тигр был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран. Популяция остается под угрозой исчезновения из-за браконьерства и сокращения естественной среды обитания.
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