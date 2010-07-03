Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

15:15

"Полосатый экспресс" запустили в столичной подземке

город транспорт метро

15:15

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В честь Международного дня тигра на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд "Полосатый экспресс", передает Агентство "Москва".

Отмечается, что подобный тематический состав выходит на линии столичной подземки уже в третий раз. Оформление поезда призвано обратить внимание пассажиров на тему борьбы с исчезновением амурского тигра, занесенного в Красную книгу. По словам заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, за полгода узнать об этом сможет более трех миллионов пассажиров.

Впервые "Полосатый экспресс" появился в московском метро в 2015 году. Он курсировал по Люблинско-Дмитровской линии. Второй раз тематический поезд запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии 29 июля 2016 года.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что тоннели для Большой кольцевой линии столичного метро прорыты на 60%. В связи с этим заммэра предположил, что все работы завершатся в срок – в начале 2021 года, а в 2022–2023 годы "кольцо" будет замкнуто.

Читайте также

город транспорт метро

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика