"Полосатый экспресс" запустили в столичной подземке

В честь Международного дня тигра на Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена запустили тематический поезд "Полосатый экспресс", передает Агентство "Москва".
Отмечается, что подобный тематический состав выходит на линии столичной подземки уже в третий раз. Оформление поезда призвано обратить внимание пассажиров на тему борьбы с исчезновением амурского тигра, занесенного в Красную книгу. По словам заместителя начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, за полгода узнать об этом сможет более трех миллионов пассажиров.
Впервые "Полосатый экспресс" появился в московском метро в 2015 году. Он курсировал по Люблинско-Дмитровской линии. Второй раз тематический поезд запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии 29 июля 2016 года.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что тоннели для Большой кольцевой линии столичного метро прорыты на 60%. В связи с этим заммэра предположил, что все работы завершатся в срок – в начале 2021 года, а в 2022–2023 годы "кольцо" будет замкнуто.
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