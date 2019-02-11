Тигра Амура не смогут взять на баланс в Приморье

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Приморские власти не могут принять на баланс тигра Амура, ставшего известным благодаря дружбе с козлом Тимуром. Однако они предпринимают попытки оставить зверя в регионе, передает РИА Новости со ссылкой на директора местного департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова.

По словам специалиста, тигр принадлежит зоопарку Хабаровска. "Но мы отправили ходатайство кураторам программы с просьбой пересмотреть решение и оставить тигра в приморском сафари-парке", – отметил Панкратов.

Принадлежащий Хабаровскому краю тигр находится в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения вида.

В январе текущего года животное решили передать в зоопарк Краснодарского края, однако сотрудники приморского сафари-парка выступили против.

Ранее генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев усомнился в исключении тигра Амура из программы размножения вида. По его словам, к такой мере прибегают, если у животного неправильный генетический статус.

В 2015 году совместное проживание тигра Амура с козлом Тимуром стало одной из самых популярных тем в СМИ. Все из-за отказа хищника съесть травоядное животное, давшее ему отпор. Со временем Амур и Тимур стали часто гулять вместе, а затем козел даже занял место тигра.