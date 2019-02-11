Тигра Амура не смогут взять на баланс в Приморье

Приморские власти не могут принять на баланс тигра Амура, ставшего известным благодаря дружбе с козлом Тимуром. Однако они предпринимают попытки оставить зверя в регионе, передает РИА Новости со ссылкой на директора местного департамента охотничьего надзора Дмитрия Панкратова.
По словам специалиста, тигр принадлежит зоопарку Хабаровска. "Но мы отправили ходатайство кураторам программы с просьбой пересмотреть решение и оставить тигра в приморском сафари-парке", – отметил Панкратов.
Принадлежащий Хабаровскому краю тигр находится в оперативном управлении зоосада "Приамурский", откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения вида.
В январе текущего года животное решили передать в зоопарк Краснодарского края, однако сотрудники приморского сафари-парка выступили против.
Ранее генеральный директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев усомнился в исключении тигра Амура из программы размножения вида. По его словам, к такой мере прибегают, если у животного неправильный генетический статус.
В 2015 году совместное проживание тигра Амура с козлом Тимуром стало одной из самых популярных тем в СМИ. Все из-за отказа хищника съесть травоядное животное, давшее ему отпор. Со временем Амур и Тимур стали часто гулять вместе, а затем козел даже занял место тигра.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.