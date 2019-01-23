Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:25

Эксперт усомнился в исключении тигра Амура из программы размножения вида

животные

08:25

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Hinrich Bдsemann

Живущего в Приморском сафари-парке тигра Амура, вероятней всего, не могли исключить из программы размножения вида. По словам генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, к такой мере прибегают, если у животного неправильный генетический статус или же оно не может размножаться, передает РИА Новости.

Говоря о передаче зверя, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, в зоопарк Краснодарского края, Арамилев отметил, что это нормальная практика, которая определяет программу размножения животных в неволе, курируемую Московским зоопарком.

"Исключить тигра в одностороннем порядке можно только если животное имеет неправильный генетический статус. Но, насколько я знаю, в отношении этих тигров – у них нормальная генетика, гены наполовину от дикого тигра", – добавил эксперт, посоветовав уточнить позицию столичного зоосада.

Прежде директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил, что зверя выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра. В новый регион животное поедет по решению властей Хабаровского края, которому оно изначально принадлежит.

История дружбы Амура и Тимура началась в 2015 году. В вольер к хищнику козла привели как добычу, но тот отказался его есть. Позже Тимур занял спальное место Амура, заставив его спать на крыше убежища. Животные часто гуляли вместе в общем парке, а вот их детеныши не захотели дружить.

Ранее американские зоологи нашли "конкурентов" козла Тимура и тигра Амура. Ими стали страус-эму и осел, получившие клички Диана и Джек.

животные

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика