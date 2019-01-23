Эксперт усомнился в исключении тигра Амура из программы размножения вида

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Живущего в Приморском сафари-парке тигра Амура, вероятней всего, не могли исключить из программы размножения вида. По словам генерального директора Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева, к такой мере прибегают, если у животного неправильный генетический статус или же оно не может размножаться, передает РИА Новости.

Говоря о передаче зверя, прославившегося дружбой с козлом Тимуром, в зоопарк Краснодарского края, Арамилев отметил, что это нормальная практика, которая определяет программу размножения животных в неволе, курируемую Московским зоопарком.

"Исключить тигра в одностороннем порядке можно только если животное имеет неправильный генетический статус. Но, насколько я знаю, в отношении этих тигров – у них нормальная генетика, гены наполовину от дикого тигра", – добавил эксперт, посоветовав уточнить позицию столичного зоосада.

Прежде директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил, что зверя выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра. В новый регион животное поедет по решению властей Хабаровского края, которому оно изначально принадлежит.

История дружбы Амура и Тимура началась в 2015 году. В вольер к хищнику козла привели как добычу, но тот отказался его есть. Позже Тимур занял спальное место Амура, заставив его спать на крыше убежища. Животные часто гуляли вместе в общем парке, а вот их детеныши не захотели дружить.

Ранее американские зоологи нашли "конкурентов" козла Тимура и тигра Амура. Ими стали страус-эму и осел, получившие клички Диана и Джек.