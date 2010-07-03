У манула из Московского зоопарка обнаружили злокачественную опухоль

Фото: vk.com/moscow_zoo
Злокачественную опухоль слизистой носа обнаружили у манула из Московского зоопарка. Животное, которое является официальным символом зоосада, перевели в ветпункт под наблюдение врачей, сообщает РИА Новости.
В пресс-службе зоопарка уточнили, что системное заболевание затронуло многие органы, больше всего пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Состояние кота ухудшилось в конце сентября.
1 мая манулу исполнилось 10 лет. В природе представитель кошачьих редко живет больше 6-7 лет, в зоопарках средняя продолжительность их жизни увеличивается благодаря правильному уходу и постоянному контролю со стороны ветеринаров.
Однако манулы не относятся к числу долгожителей. Проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни – они обладают слабой иммунной системой в отличие от многих других диких кошек, и нередко страдают кошачьим иммунодефицитом.
Манул был выбран символом Московского зоопарка в 1987 году. Во время реконструкции в 2013 году изображение кота убрали с символики, однако в 2019-м в честь 155-летнего юбилея столичного зоосада вернули обратно.
Тигр Дизель из Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка переедет в Омаху (США, штат Небраска). Специалисты планируют подобрать ему пару. Отмечается, что потомство станет новой генетической линией вида в Америке.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: