У манула из Московского зоопарка обнаружили злокачественную опухоль

Фото: vk.com/moscow_zoo

Злокачественную опухоль слизистой носа обнаружили у манула из Московского зоопарка. Животное, которое является официальным символом зоосада, перевели в ветпункт под наблюдение врачей, сообщает РИА Новости.

В пресс-службе зоопарка уточнили, что системное заболевание затронуло многие органы, больше всего пострадали глаза. Кроме того, недуг вызвал формирование злокачественной опухоли слизистой носа. Состояние кота ухудшилось в конце сентября.

1 мая манулу исполнилось 10 лет. В природе представитель кошачьих редко живет больше 6-7 лет, в зоопарках средняя продолжительность их жизни увеличивается благодаря правильному уходу и постоянному контролю со стороны ветеринаров.

Однако манулы не относятся к числу долгожителей. Проблемы со здоровьем манула имеют генетические корни – они обладают слабой иммунной системой в отличие от многих других диких кошек, и нередко страдают кошачьим иммунодефицитом.

Манул был выбран символом Московского зоопарка в 1987 году. Во время реконструкции в 2013 году изображение кота убрали с символики, однако в 2019-м в честь 155-летнего юбилея столичного зоосада вернули обратно.

Тигр Дизель из Центра воспроизводства редких видов Московского зоопарка переедет в Омаху (США, штат Небраска). Специалисты планируют подобрать ему пару. Отмечается, что потомство станет новой генетической линией вида в Америке.