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Город

08:30

Москвичи выберут имя рожденному на "Городской ферме" детенышу альпака

город животные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Детеныш альпака родился на "Городской ферме" в "Парке ремесел" на ВДНХ. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Животное появилось на свет в конце сентября, его вес пока не превышает пяти килограммов. Сейчас малыш питается материнским молоком, однако в его рацион уже начали добавлять сено, ивовые ветки и траву.

"Для нас появление на свет детеныша альпака – долгожданное событие. Родителей малышки, Педро и Досю, привезли на ВДНХ в 2016 году. Однако потомство от пары мы получили только сейчас. Уже можно сказать, что детеныш растет крепким и здоровым", – рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Сотрудники ВДНХ поделились, что у детеныша мягкий характер и густая кудрявая темная шесть. Сейчас малышу необходимо дать имя, которое предложили выбрать москвичам.

Голосование стартует 10 октября и продлится до 18. Организаторы выберут самый красивый и необычный вариант. Победитель получит сертификат на посещение "Городской фермы" номиналом 1500 рублей.

Альпака – одомашненная форма викуньи, южноамериканского родственника верблюда. Индейцы Перу начали разводить альпака около шести тысяч лет назад. У животных теплая и легкая шерсть.

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