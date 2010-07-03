Два детеныша азиатской кошачьей акулы родились "Москвариуме"

Фото: пресс-служба "Москвариума"

Два детеныша азиатской кошачьей акулы родились в "Москвариуме" на ВДНХ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Вес каждого акуленка не превышает 40 грамм, длина тела – не более 10 сантиметров. Детенышей кормят измельченными кальмарами, мидиями и креветками.

В пресс-службе "Москвариума" отметили, что для кошачьих акул создали оптимальные условия обитания максимально приближенные к дикой природе.

Бесплатно увидеть детенышей азиатской акулы можно будет с 26 по 29 сентября с 10:00 до 22:00. Для этого на втором этаже океанариума установят морской аквариум. Акцию приурочат ко Всемирному дню моря, который отмечается 26 сентября.

Кошачьи акулы достигают в длину 120 сантиметров. Максимальная продолжительность их жизни – около 25 лет. Обитают акулы в прибрежных коралловых рифах в восточной части Индийского и западной части Тихого океанов.

В Московском зоопарке за весенне-летний период родилось более 150 детенышей. Рекордсменами стали красные и розовые фламинго, у них появилось семь птенцов.