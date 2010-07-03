В Московском зоопарке за теплый сезон родилось более 150 детенышей

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском зоопарке за весенне-летний период родилось более 150 детенышей. Рекордсменами стали красные и розовые фламинго, у них появилось семь птенцов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Одним из первых детенышей, родившихся весной, стал сычуаньский такин, получивший имя Аю. Он же перешел с материнского молока на ивовые ветки, сено, зерновые смеси и овощи. Вес особи на сегодняшний день составляет 106 килограммов.
Группа дагестанских туров пополнилась еще десятью детенышами. Все они появились на свет в середине мая. У винторогих козлов, соседствующих с дагестанскими турами, родились шесть козлят.
У пары африканских антилоп дикдик появился один детеныш. С наступлением осени вместе со своими сородичами он переехал в теплый вольер в павильоне "Копытные Африки". Также увеличилось семейство сурикатов – родились три детеныша. Сурикаты живут по соседству с другими животными Африки.
У кошачьих лемуров детенышами обзавелись две самки. Пара черных аистов произвели на свет двух птенцов, у кафрских воронов вылупились три птенца.
Помимо этого, потомством обзавелись красные и розовые фламинго. Увидеть малышей можно в вольере на Большом пруду. У пары кудрявых пеликанов вылупились два птенца, а у розовых пеликанов — один.
У восточносибирских рысей родились двое котят. Потомство появилось и у северных морских котиков, а также многих водоплавающих птиц: огарей, черных лебедей, мандаринок.
Московский зоопарк с 16 сентября поменял режим работы. Изменения связаны с сокращением светового дня. Теперь зоопарк будет открыт с 9:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно с 9:00 до 19:00.
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