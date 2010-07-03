Московский зоопарк изменил режим работы

Московский зоопарк с 16 сентября поменял режим работы, сообщает пресс-служба зоосада.
Изменения связаны с сокращением светового дня. Теперь зоопарк будет открыт с 9:00 до 20:00. Купить билет в кассах можно с 9:00 до 19:00.
Детский зоопарк будет принимать посетителей с 9:00 до 19:00, а кассы на вход в него будут работать с 9:00 до 18:00.
К переезду в закрытый теплый вольер начнет готовиться карликовый бегемот Ксюша. В вольеры переедут также равнинный тапир, дик-дики Кирка, черные антилопы, кошачьи лемуры, борнейские и суматранские орангутаны, азиатские слоны и представители других видов.
Овцебыки, полярные и обыкновенные волки, песцы, енотовидные собаки, представители семейства кошачьих во главе с манулом меняют летний мех на более теплый и густой. Панды Диндин и Жуи тоже ждут холодов и первого снега: жара им не слишком по душе.
А во второй половине месяца в спячку погрузятся сурки. Уже сейчас самец Арчи и самки Сара и Нагайна выглядят очень сонными, отметили специалисты.
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