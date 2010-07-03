Детеныши сурикатов родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке родились детеныши сурикатов, сообщает Агентство "Москва". Животные появились на свет 14 июля, и сейчас им уже почти полтора месяца.

В зоопарке рассказали, что первые две недели своей жизни детеныши провели в теплой норе под защитой матери, теперь же они активно исследуют окружающий мир и осваиваются среди своих сородичей.

Несмотря на то, что вес малышей не превышает 60 граммов, они уже считаются окрепшими. В зоосаде пояснили, что потомство в группе сурикатов приносит только одна самка – та, которая занимает доминирующую позицию.

Это взрослая десятилетняя самка, которая доминирует в группе из 19 особей уже четыре года. Именно ей подчиняются все остальные, также она следит за дисциплиной в группе, участвует в разрешении конфликтов. Она может первой выбирать еду и подходить к новым игрушкам. Зато в укреплении подземных ходов и копании новых нор доминантная самка участвовать не любит.

За сурикатами Московского зоопарка можно понаблюдать на новой территории зоосада в открытом вольере, расположенном у павильона "Копытные Африки".

Летом сурикаты переехали в летний вольер. Переезд состоялся раньше обычного благодаря теплой погоде. Наиболее активны сурикаты в утренние и дневные часы. В это время они занимаются строительством тоннелей и обследуют территорию.