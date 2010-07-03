Бегемотиха Ксюша и аллигатор Сатурн поучаствуют в квесте

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В День города в Московском зоопарке состоится квест, в котором участие примут карликовый бегемот Ксюша и аллигатор Сатурн, сообщает пресс-служба зоосада.

"7 сентября столица будет отмечать свой 852-й день рождения. В этом году он совпал с юбилеем зоопарка, тем самым вдохновив нас на особую праздничную программу, которая получила название "155 лет в истории столицы", – говорится в сообщении.

Посетители смогут погрузиться в жизнь зоопарка и понаблюдать за редкими животными.

"Для самых активных и любознательных гостей специалисты зоопарка подготовили увлекательный квест "Наша гордость" по новой территории. Его главными героями станут карликовый бегемот Ксюша, аллигатор Сатурн и некоторые другие животные. Квест стартует в 12:00 от вольера с морскими котиками", – говорится в сообщении.

Также для гостей зоопарка подготовили познавательные экскурсии, квесты, творческие мастер-классы, музыкальную программу и другое.

Отдельную часть праздника посветят пандам Диндин и Жуи.

"Каждый, кто хочет поближе узнать бамбуковых медведей, сможет поучаствовать в интерактивной программе "Панды в истории зоопарка", которая пройдет в 12:00 и в 13:30. В программе могут принять участие дети в возрасте от восьми лет", – рассказали в пресс-службе зоосада.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.

День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей будут выступать более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.

В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.

В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.

Всего в дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.

