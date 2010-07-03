Бегемотиха Ксюша и аллигатор Сатурн поучаствуют в квесте

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В День города в Московском зоопарке состоится квест, в котором участие примут карликовый бегемот Ксюша и аллигатор Сатурн, сообщает пресс-служба зоосада.
"7 сентября столица будет отмечать свой 852-й день рождения. В этом году он совпал с юбилеем зоопарка, тем самым вдохновив нас на особую праздничную программу, которая получила название "155 лет в истории столицы", – говорится в сообщении.
Посетители смогут погрузиться в жизнь зоопарка и понаблюдать за редкими животными.
"Для самых активных и любознательных гостей специалисты зоопарка подготовили увлекательный квест "Наша гордость" по новой территории. Его главными героями станут карликовый бегемот Ксюша, аллигатор Сатурн и некоторые другие животные. Квест стартует в 12:00 от вольера с морскими котиками", – говорится в сообщении.
Также для гостей зоопарка подготовили познавательные экскурсии, квесты, творческие мастер-классы, музыкальную программу и другое.
Отдельную часть праздника посветят пандам Диндин и Жуи.
"Каждый, кто хочет поближе узнать бамбуковых медведей, сможет поучаствовать в интерактивной программе "Панды в истории зоопарка", которая пройдет в 12:00 и в 13:30. В программе могут принять участие дети в возрасте от восьми лет", – рассказали в пресс-службе зоосада.
Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.
День города будет отмечаться 7 и 8 сентября. Для гостей будут выступать более тысячи популярных исполнителей. Основная часть событий будет посвящена 80-летнему юбилею ВДНХ.
В Москве будут действовать восемь спортивных объектов: 35-метровый бассейн для sup-серфинга, восьмиметровый скалодром, площадка для занятий паркуром, скейт-парк, зиплайн- и хайлайн-трассы, фристайл-слалом на роллердроме и другие.
В спорткомплексе "Лужники" 7 сентября состоится праздник "Спортивная столица – 2019", посвященный Дню города. Начнется он в 11:00 на территории Северного спортивного центра при участии более четырех тысяч сотрудников строительных, медицинских и спортивных организаций столицы и членов их семей. С приветствием к участникам обратятся представители Москомспорта.
Всего в дни празднования город украсят более 2,8 тысячи конструкций. Состоится более 100 различных активностей, в которых примет участие свыше 25 тысяч человек. На Тверской запланировано порядка 600 мероприятий.
"Мосгорсправка": День города
Сюжет: День города – 2019
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: