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04 ноября, 22:56

Политика

СБУ уволила двух высокопоставленных сотрудников после расследования НАБУ

Фото: РИА Новости

Служба безопасности Украины (СБУ) освободила от должностей двух высокопоставленных сотрудников, которые стали фигурантами расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в рамках операции "Карфаген". Об этом спецслужба сообщила в своем телеграм-канале.

Решение об увольнении принял глава ведомства Александр Поклад.

"СБУ оказывает полную поддержку и способствует всем необходимым процессуальным действиям в указанных уголовных производствах", – говорится в публикации.

Имена уволенных не называются. Однако ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски у трех высокопоставленных сотрудников СБУ.

Среди них – начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Антон Кравчук, первый замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, а также первый замначальника главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Ковальчук.

Проведение обысков подтвердила СБУ. Согласно заявлению ведомства, они связаны с несколькими уголовными производствами и проходят по постановлениям суда.

До этого НАБУ сообщило, что чиновник СБУ во время обыска пригрозил сотрудникам бюро огнестрельным оружием и не пустил их к месту проведения следственных действий. В НАБУ такие обстоятельства назвали недопустимыми и мешающими выполнению работы следователей.

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