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04 ноября, 14:12

Политика

В НАБУ заявили о связи СБУ и полиции Украины с мошенническими call-центрами

Фото: ТАСС/Михаил Палинчак

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), национальной полиции и офиса генпрокурора оказались причастны к обеспечению беспрепятственной работы мошеннических call-центров. Об этом Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило в телеграм-канале.

По данным бюро, НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) разоблачили преступную организацию. Ее участники, как утверждается, на системной основе передавали неправомерную выгоду высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов, а те взамен не мешали работе мошеннических call-центров и других незаконных предприятий.

Фамилии и должности фигурантов не называются. В пресс-службе НАБУ пообещали позднее обнародовать подробности о ходе расследования.

НАБУ и САП проводят проводят операцию по разоблачению преступной организации, которую, по версии следствия, возглавляет чиновник офиса генпрокурора страны. В рамках дела задержан замначальника департамента международного сотрудничества этого ведомства Сергей Кропива. Всего обвинение предъявлено пятерым участникам схемы.

Кроме того, НАБУ проводит обыски у трех высокопоставленных сотрудников СБУ. Среди них – начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Антон Кравчук, первый замначальника департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука, а также первый замначальника главного управления департамента защиты национальной государственности СБУ Александр Ковальчук.

СБУ подтвердила проведение обысков. В заявлении ведомства говорится, что они связаны с несколькими уголовными производствами и проходят по постановлениям суда.

Бывший генпрокурор Украины Руслан Кравченко назвал обыски НАБУ и сотрудников СБУ политической местью и попыткой дестабилизации ситуации в стране.

По его словам, обыски проходят у чиновников СБУ, чьи подразделения были задействованы в расследовании уголовных производств против директора НАБУ Семена Кривоноса, а также близкого окружения руководителя САП Александра Клименко и членов его семьи.

Ранее НАБУ сообщило, что чиновник СБУ во время обыска пригрозил сотрудникам бюро огнестрельным оружием и не пустил их к месту проведения следственных действий. В НАБУ такие обстоятельства назвали недопустимыми и мешающими выполнению работы следователей.

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