В Минздраве заявили, что около 85% детей в РФ здоровы или почти здоровы

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Почти 85% детей в России относятся к первой и второй группам здоровья, то есть являются здоровыми или практически здоровыми. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РФ Евгения Котова.

"Первая группа здоровья – это дети, которые вообще здоровы, не имеют никаких заболеваний. А вторая группа – это дети, которые имеют факторы риска заболевания, либо перенесли острые заболевания, но не имеют существенных ограничений здоровья", – пояснила Котова, ее слова приводит ТАСС.

Ранее стало известно, что Минздрав России прорабатывает вопрос включения профессиональной гигиены полости рта в программу бесплатной медицинской помощи для детей. С соответствующим запросом обратились в ведомство депутаты Госдумы.

Парламентарии обратили внимание, что профессиональная чистка зубов чаще всего не входит в базовый пакет бесплатных услуг для детей старше 3–4 лет. При этом подобная процедура позволит на ранней стадии выявлять риски кариеса, снизит необходимость дорогостоящего лечения в будущем.