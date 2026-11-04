Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с Усманова и Фридмана

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Швейцария убрала российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана из своих санкционных списков. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны (SECO).

Помимо бизнесменов, из перечня исключили бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева, а также организацию Redbird Corporate Services Ltd.

Еще три фигуранта покинули список в связи со смертью. Это бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

Ранее санкции с Усманова и Фридмана сняли постоянные представители стран Евросоюза. Такое решение было принято, как писали СМИ, под давлением Франции и Люксембурга.