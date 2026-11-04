Аэропорт Внуково обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве пояснили, что это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Актуальный статус полета можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Ранее самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Сербии в Москву, вернулся в Белград, чтобы пройти дополнительную проверку безопасности. Инцидент произошел вскоре после взлета. В компании подчеркнули, что приняли меры в соответствии с инструкциями властей.