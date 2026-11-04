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04 ноября, 13:06

Происшествия

"Победа" опровергла наличие пассажиров на борту самолета с неисправным двигателем

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Самолет авиакомпании "Победа" благополучно приземлился в аэропорту Внуково после того, как экипаж доложил о неисправности двигателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

Как уточнили в компании, 1 ноября воздушное судно выполняло технический перегон из Минска в Москву, пассажиров на борту не было. Неисправность одного из двигателей возникла в ходе полета.

Таким образом в "Победе" отреагировали на публикацию телеграм-канала Shot, который утверждал, что лайнер следовал из Минска во Внуково с пассажирами и что при заходе на посадку у него выключился один из двигателей.

"Сообщение Shot содержит недостоверную информацию о клиентах на борту", – говорится в сообщении авиакомпании.

После посадки специалисты проверили воздушное судно. Замечаний к техническому состоянию лайнера по итогам проверки не выявлено, добавили представители перевозчика.

Ранее самолет авиакомпании Air Serbia, летевший из Сербии в Москву, вернулся в Белград, чтобы пройти дополнительную проверку безопасности. Инцидент произошел вскоре после взлета. В компании подчеркнули, что приняли меры в соответствии с инструкциями властей.

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