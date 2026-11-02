Рейс Wizz Air экстренно сел в Будапеште из-за сообщения об угрозе взрыва

Фото: ТАСС/Zuma

Пассажирский самолет компании Wizz Air, направлявшийся из Лондона в Софию, экстренно сел в Будапеште из-за сообщения об угрозе взрыва. Об этом заявил министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По его словам, рейс Wizz Air получил экстренное сообщение, в результате воздушному судну пришлось отклониться от первоначального маршрута и сесть в будапештском аэропорту имени Ференца Листа. Министр добавил, что посадка прошла успешно.

Ранее пассажирский самолет авиакомпании Ryanair подал аварийный сигнал, указывающий на чрезвычайную или аварийную ситуацию. Борт следовал из шотландского Глазго в испанский Аликанте. Судно изменило курс и проследовало в международный аэропорт Ньюкасла в Англии.

Аналогичная ситуация произошла с пассажирским самолетом, следовавшим рейсом Ереван – Минеральные Воды. Он подал сигнал тревоги General emergency. Это произошло примерно через 20 минут после вылета из Еревана. Позже самолет приземлился в аэропорту вылета.