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Происшествия

Суд в США прекратил уголовное преследование российской ученой Петровой

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Федеральный суд в штате Массачусетс полностью прекратил уголовное дело в отношении российской исследовательницы из Гарвардской медицинской школы Ксении Петровой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры США о прекращении дела. Обвинительное заключение отклонено без права повторной подачи, а обвиняемая освобождена от всех условий и ограничений, наложенных в связи с данным делом.

Петрова была задержана в бостонском аэропорту в 2025 году. В ходе досмотра сотрудники пограничной службы обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. На допросе женщина пояснила, что сомневалась в том, нужно ли декларировать биологический материал при пересечении американской границы.

Известно, что ранее она работала в Институте биологии гена Российской академии наук, а позже занимала позицию биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

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