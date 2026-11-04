"Студенческий список" намерен вместе с РФ сделать все возможное для работы NIS

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Победившее на парламентских выборах в Сербии объединение "Студенческий список" вместе с российскими акционерами сделает все возможное, чтобы компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") продолжила работу. Об этом на пресс-конференции заявил кандидат в депутаты от объединения, профессор горно-геологического факультета Белградского университета Деян Радивоевич.

"Важно подчеркнуть, что компания NIS имеет для нас исключительное значение. По сути, она является жизненно важным элементом этой (энергетической – Прим. ред.) системы, и вместе с нашими российскими мажоритарными акционерами мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить продолжение ее работы", – сказал Радивоевич.

По его словам, объединение будет добиваться раскрытия всех деталей сделки по NIS между российскими акционерами и венгерским концерном MOL. Нужны гарантии соблюдения национальных интересов республики после смены собственника: продолжения работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево, сохранения рабочих мест и бесперебойных поставок топлива на сербский рынок.

Кроме того, по мнению Радивоевича, Сербии следует стремиться к заключению с Россией долгосрочного договора на поставки газа после истечения срока действия нынешнего соглашения 31 декабря. Действующий документ, продленный 30 сентября, остается в силе до 31 декабря 2026 года на прежних условиях.

"Практика краткосрочных продлений не обеспечивает достаточной предсказуемости для государства, экономики и энергетической системы", – отметил профессор.

Целью он назвал выработку более стабильного решения – многолетнего соглашения, например рассчитанного на три года, с четко определенными объемами, ценами и графиками поставок.

До формирования нового правительства переговоры с российской стороной по газу, по словам Радивоевича, должны вести исполняющая обязанности министра горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович и действующее руководство госкомпании "Сербиягаз".

Кроме того, Белграду следует развивать альтернативные маршруты и источники поставок. В их числе Радивоевич указал перспективы получения углеводородов из Азербайджана по Южному газовому коридору, доставку сжиженного природного газа из терминала в греческом Александруполисе через территорию Северной Македонии, а также с черноморских месторождений Румынии по запланированному интерконнектору.

"Студенческий список" одержал победу на внеочередных парламентских выборах в Сербии, набрав 53,01% голосов. При этом в Народную скупщину также войдут представители национальных меньшинств. Для таких списков сербское законодательство предусматривает исключение из общего требования о преодолении трехпроцентного порога.

Продавать активы владельцы NIS вынуждены из-за американских санкций. В январе 2025 года Министерство финансов США включило сербскую компанию в санкционный список вместе с ее мажоритарным акционером "Газпром нефтью". После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября 2025 года.

Минэнерго Сербии в ноябре прошлого года сообщило, что российские владельцы NIS уведомили США о готовности передать контроль над компанией третьей стороне. Срок действия операционной лицензии компании продлен до 11 декабря 2026 года.