Ограничения на полеты сняты в аэропорту Внуково

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Ограничения на прием и отправку воздушных судов отменены в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящий момент авиагавань восстанавливает график полетов и возвращается в штатному режиму полетов.

Временные ограничения были введены во Внуково вечером 4 ноября. Аэропорт обслуживал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Минтранс РФ запросил у авиакомпаний и Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) позицию по упрощению возврата средств за билеты при отмене регулярного рейса. Ведомство также попросило перевозчиков описать, какие действия должен совершить пассажир для получения денег при вынужденном возврате по действующим правилам.