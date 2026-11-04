Движение на МКАД в районе развязки с улицей Поляны затруднено из-за аварии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на 35-м километре внутренней стороны МКАД, у съезда номер 35, в районе развязки с улицей Поляны. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших выясняются.

Движение в сторону центра затруднено на 4,5 километра. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика на трассе в Пермском крае. По предварительным данным, водитель автомобиля Geely выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом.