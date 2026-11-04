Захарова назвала отказ Канады в визах спортсменам из РФ нарушением Олимпийской хартии

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Отказ Канады выдавать визы российским спортсменам для участия в чемпионате мира по хоккею является грубым нарушением Олимпийской хартии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, таким образом премьер-министр страны Марк Карни публично заявляет о намерении "демонстративно нарушить регламент проведения международных турниров" Международной федерации хоккея.

"Согласно пункту 87 (регламента – Прим. ред.) страна-организатор чемпионата обязуется предоставить необходимое содействие и поддержку в получении въездных виз всем командам-участницам турнира", – отметила она.

Дипломат подчеркнула, что политизированное решение наносит "непосредственный ущерб не только проводимому в его стране Чемпионату мира, но и всему мировому хоккею".

Речь идет о сборной, которая по общему числу наград на молодежных чемпионатах мира превосходит остальных: 13 золотых, 13 серебряных и 11 бронзовых. Захарова также поставила вопрос, станет ли турнир от такого подхода зрелищнее и привлекательнее для публики, назвав его не риторическим.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение о допуске сборной России к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации хоккея.

После решения CAS о бойкоте матчей против российских сборных объявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Канада сообщила, что не будет выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею, который угрожает сорвать страна-хозяйка Германия из-за допуска сборной России, может принять множество других стран.