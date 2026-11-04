В IIHF заявили о проблемах из-за решения CAS о допуске российских команд

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Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что проблемы, возникшие из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске российских команд, были значительно недооценены. Об этом сообщает пресс-служба организации.

CAS 30 октября обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам под своей эгидой в сезоне-2026/27. Согласно решению суда, россияне должны быть допущены до ближайших стартов, включая взрослый мужской чемпионат мира, который пройдет в Германии с 14 по 30 мая.

"Немедленная реинтеграция российских команд сопряжена со значительными практическими и спортивными трудностями, включая визовые и въездные требования, меры безопасности, логистические ограничения и последствия для форматов соревнований, усугубляемые ограниченным временем, поскольку до некоторых мероприятий осталось всего несколько недель", – сказано в заявлении, размещенном на сайте IIHF.

В федерации отметили, что совет организации по-прежнему не согласен с решением CAS и продолжает следить за развитием событий. IIHF ведет диалог с национальными ассоциациями, организационными комитетами и принимающими органами, чтобы определить наилучший выход из ситуации. Главными приоритетами названы безопасность участников, команд, официальных лиц и болельщиков, бесперебойное проведение чемпионатов и целостность соревнований.

После решения CAS о бойкоте матчей против российских сборных объявили команды Чехии, Латвии, Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии. Канада сообщила, что не будет выдавать визы спортсменам из России и Белоруссии для участия в соревнованиях на своей территории. Поддержали возвращение россиян только Словакия и Белоруссия.

Правительство Германии обсудит с национальной федерацией хоккея возможные последствия участия России в чемпионате мира 2027 года, о чем сообщил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер. Он добавил, что будут взвешены последующие шаги. Однако, по его словам, пока каких-либо решений не принято.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что чемпионат мира по хоккею, который угрожает сорвать страна-хозяйка Германия из-за допуска сборной России, может принять множество других стран.

