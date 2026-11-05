Росстандарт утвердил новый ГОСТ на питьевую воду

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Росстандарт утвердил новый государственный стандарт, регламентирующий методы санитарно-бактериологического анализа питьевой воды. Документ начнет действовать с 1 января 2027 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Новый ГОСТ заменит стандарт 1974 года, который применялся в лабораторной практике более 50 лет. В Росстандарте пояснили, что за это время методы лабораторной диагностики активно развивались, поэтому стандарт обновили, чтобы закрепить в нем современные подходы к оценке безопасности воды.

Стандарт устанавливает проверку воды на бактерии группы кишечной палочки, синегнойную палочку и микроорганизмы, указывающие на загрязнение из почвы или сточных вод. В ведомстве отметили, что синегнойная палочка способна размножаться в воде и представляет опасность для здоровья человека.

"Выявление любого из этих микроорганизмов – это повод для беспокойства. Регулярный микробиологический контроль позволяет своевременно выявлять и устранять источники загрязнения, гарантируя безопасность питьевой воды", – рассказали в Росстандарте.

Действие ГОСТа распространяется на упакованную питьевую воду, включая природную минеральную, лечебно-столовую и лечебную, купажированную и обработанную воду, воду для детского питания, искусственно минерализованную воду, а также воду для производства алкогольных и безалкогольных напитков и пищевой лед.

Для лабораторий и производителей переход на новый стандарт означает необходимость освоить обновленные методики анализа. В Росстандарте ожидают, что это повысит точность и сопоставимость результатов проверок.

Ранее в России разработали ГОСТ с общими техническими условиями для дирижаблей. Действие ГОСТа распространяется не только на сами летательные аппараты, но и на их составные части, а также на объекты наземной инфраструктуры, предназначенные для дирижаблей.

Помимо этого, в РФ вступил в силу новый государственный стандарт на женскую обувь с каблуками. Документ устанавливает метод проверки прочности крепления каблука к обуви на среднем и высоком каблуке. Такая проверка позволяет выявлять потенциально опасные конструкции.