В России разработали ГОСТ на дирижабли

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В России разработали ГОСТ с общими техническими условиями для дирижаблей. Документ вступит в силу с 1 февраля 2027 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы Росстандарта.

Действие ГОСТа распространяется не только на сами летательные аппараты, но и на их составные части, а также на объекты наземной инфраструктуры, предназначенные для дирижаблей.

Стандарт описывает общие технические условия для аппаратов различного назначения – мягкой, полумягкой, полужесткой и жесткой конструкции.

Применение ГОСТов в России остается добровольным. Их разработку и внедрение ведут для повышения уровня безопасности и качества. Кроме того, стандарты обеспечивают защиту прав потребителей.

Ранее в России вступил в силу государственный стандарт на женскую обувь с каблуками. Документ устанавливает метод проверки прочности их крепления к обуви на среднем и высоком каблуке.