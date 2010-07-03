Панды Диндин и Жуи растрогали пользователей Сети

Пользователи Сети активно обсуждают трогательный ролик с участием панд Диндин и Жуи, передает телеканал Москва 24.

Панды оказались настоящими гурманами. На кадрах видно, как они обнюхивают бамбук и выбирают самые сочные листья. При этом питаться на ходу они отказываются. В основном их можно застать за едой на деревянном подиуме или качелях.

В день животные могут съесть более 30 килограммов бамбука. Панды также любят морковь, яблоки и "панда-кейки", которые специально для животных готовят сотрудники Московского зоопарка.

В июле в интернете появилось видео, где медведи играют в футбол. Зрительницей необычного матча стала местная жительница. По словам свидетельницы, животные устроили мини-турнир прямо возле ее дома. На видео заметно, как медведи ловко перекидывают мяч.

Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в зоосаде в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.

