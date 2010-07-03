На Камчатке медведи сыграли в футбол. Невольной зрительницей необычного матча стала местная жительница, передает телеканал Москва 24.

По словам свидетельницы, животные устроили мини-турнир прямо возле ее дома. На видео заметно, как медведи ловко перекидывают мяч. Сама женщина после увиденного выразила беспокойство за других соседей, поскольку уверена, что мяч животные украли.

Ранее сообщалось, что в Тульской области лось вышел к людям за помощью. Исхудавшего лося сняли на видео жители одного из СНТ в Тульской области. По словам очевидцев, животное никого не боится. Кто-то предположил, что животное болеет.

