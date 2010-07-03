Зеленую змею обнаружили на дереве на юге Москвы

Зеленую змею обнаружили на дереве на юге столицы. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе городского департамента природопользования. По словам специалистов ведомства, пресмыкающееся оказалось древесным полозом. Его забрали в Центр реабилитации диких животных "Простар+".
Как рассказали столичные экологи, на общегородскую "горячую линию" поступил сигнал, что во дворе на улице Елецкой на дереве висит змея зеленого цвета. "Специалисты Центра передержки выехали на место и забрали змею", – сказано в сообщении. Молодой древесный полоз длиной около 40 сантиметров находится в удовлетворительном состоянии. В Центре передержки змею осмотрят ветеринары.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке родились пять сетчатых питонов. Как отметили сотрудники зоосада, в апреле самка питона отложила яйца прямо в вольере. Затем их переместили в специальный инкубатор для сохранности. 10 июля из яиц благополучно вылупились 60–80-сантиметровые питоны. Сетчатые питоны – это самый длинный вид змей в мире. Длина взрослых особей может превышать десять метров, напомнили эксперты.
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