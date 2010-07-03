Специалисты призвали не пытаться отсасывать змеиный яд из раны

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Минздрав Подмосковья призвал в случае укуса змеи не пытаться отсасывать яд из раны. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Прижигание места укуса, обкладывание льдом, надрезы дополнительно травмируют место укуса, отсасывание яда из раны также является рискованным", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что при времяпровождении на природе следует особое внимание уделить одежде. Например, отличной защитой послужили бы джинсы или брюки из плотной ткани, кроссовки или ботинки из толстой кожи или резиновые сапоги.

Если все-таки змея оказалось рядом, то следует замереть и подождать некоторое время, когда она уползет и отойти дальше, говорят специалисты. В случае укуса необходимо принять горизонтальное положение, наложить выше раны давящую повязку и вызвать скорую помощь.

Ранее сотрудники МЧС советовали в случае укуса змеи немедленно продезинфицировать рану, наложить стерильную повязку, зафиксировать время укуса, обездвижить пораженную конечность, чтобы замедлить распространение яда, пить как можно больше воды.

