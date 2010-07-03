Две годовалые ослицы пуату появились в Московском зоопарке

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Фото: vk.com/moscow_zoo
В Московском зоопарке появились две годовалые ослицы пуату – Адель и Сара. Они прибыли из зоопарка Вышкова (Чехия), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"Сейчас длинноногие и шерстистые Адель и Сара, как и положено, находятся в карантине под наблюдением специалистов. За это время они успели адаптироваться и познакомиться с ухаживающими за ними сотрудниками", – говорится в сообщении.
В зоопарке добавили, что ослицы очень контактны. Они спокойно позволяют надеть на себя недоуздок и следуют за киперами на поводу.
На сегодняшний день Адель и Сара являются одними из самых необычных обитателей обновленного детского зоопарка. В пресс-службе добавили, что к их приезду тщательно готовились.
"А подготовка к нему заняла немало времени и сил: пуату редки, заполучить их в свою коллекцию удается не каждому зоопарку", – отметили в пресс-службе зоосада.
Предполагается, что экспозиции детского зоопарка Сара и Адель появятся через две недели.
Ранее в Московском зоопарке появились три молодых африканских страуса. Самец и две самки африканского страуса переехали в просторный вольер на новой территории неподалеку от экспозиции "Копытные Африки". Птицы родились в июне 2018 года. Переезд страусы перенесли хорошо, а вот период адаптации осложнился.
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