Московский зоопарк создал самую большую популяцию фламинго в России

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих в нем фламинго. Недавно на свет появились еще семь птенцов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
До октября посетители зоопарка могут посмотреть на подрастающих детенышей этих экзотических птиц рядом с большим прудом, где теперь обитают 29 красных и 17 розовых фламинго. С наступлением холодов птиц переведут в специальный закрытый вольер.
Как рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, размножение фламинго в неволе − "достаточно трудоемкий процесс", ведь для комфорта этим птицам необходимы "просторный вольер с водоемом, а также сбалансированный рацион и отсутствие стресса". "Начиная с 2000-го фламинго в нашем зоопарке выводят птенцов почти ежегодно", − подчеркнула директор.
Она уточнила, что недавно у красных фламинго появились четыре птенца, а у розовых − три. Детеныши, которые весят от 300 до 800 граммов, еще покрыты серым пухом. К следующему лету этот неброский "наряд" сменится на характерное для фламинго красное и розовое оперение.
Светлана Акулова посоветовала гостям зоопарка наблюдать за фламинго во время кормлений. "Дважды в день они получают смесь из атлантической сельди, особых рачков и комбикорма, обогащенную каротином. Это вещество отвечает за интенсивность окраски", − пояснила она.
Розовые и красные фламинго занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе их популяция сокращается.
Розовые фламинго встречаются в Африке, южной Европе и Юго-Западной Азии, их считают самыми крупными представителями своего вида. Рост взрослого самца достигает 145 сантиметров при весе в четыре килограмма. Красные, или карибские фламинго меньше по размеру − не более 110 сантиметров в высоту. В природе они обитают на Галапагосских островах, в лагунах Мексиканского залива и Карибского моря.
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