Эколог рассказала, чем стоит подкармливать птиц в столичных парках

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Глава экоцентра Мосприроды Светлана Подвинцева дала рекомендации, чем кормить зимующих птиц в столичных парках. Об этом пишет РИА Новости.
Она отметила, что подкормку зимующих птиц следует начинать, когда установится низкая температура воздуха и постоянный снежный покров.
"Последнее условие – постоянный снежный покров – связано с тем, что находить пищу самостоятельно пернатым становится трудно. А для некоторых видов водоплавающих птиц фактор наличия подкормки может повлиять на задержку миграции в теплые страны, что сделает перелет еще более трудным и опасным", – разъяснила Подвинцева.
По мнению эксперта, сейчас подкормка не жизненно важна для птиц, но заниматься ей уже можно. При этом лучше всего кормить птиц неочищенными зернами и подсушенными ягодами.
Она добавила, что базовыми продуктами в составе правильного корма для птиц зимой являются зерновая смесь (зерна должны быть неочищенными, то есть в оболочке), подсушенные ягоды (боярышник, рябина), а также высококалорийные продукты: семена подсолнечника, арахис, лесные и грецкие орехи. Можно класть в кормушку некопченое, несоленое и неперченое сало, кусочки пресного сыра и творога.
Специалист также отметила продукты, которые не стоит давать в употребление птицам. Среди них оказался и черный хлеб.
"Не сладкое, не жареное, не соленое, не перченое, не копченое. Также в кормушку не стоит класть черный ржаной хлеб, поскольку этот продукт, как правило, вызывает у пернатых брожение в желудке", – предостерегла эксперт.
Подвинцева напомнила о необходимости регулярного пополнения кормушек. Также стоит периодически чистить их от испортившегося при перепадах температур корма.
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