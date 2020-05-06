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Наука

06:50

Ученые определили самых стойких к опьянению животных

животные наука

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Ученые университета Калгари выяснили, что летучие мыши и приматы обладают наибольшей стойкостью к опьянению среди всех животных. Об этом пишет Journal of the Royal Society Interface.

Исследователи проанализировали более 85 видов млекопитающих. Сначала они определили наличие или отсутствие гена ADH7, ферменты которого нейтрализуются действием спирта (C2H5OH).

Затем эксперты проверили, как часто тот или иной зверь употребляет фрукты, при брожении которых вырабатывается этанол. Оказалось, что приматы и летучие мыши могут в 40 раз лучше противостоять опьянению.

Отмечается, что данные помогут ученым при разработке новых способов борьбы с алкоголизмом. Ранее кабан по кличке Хрюмек был обнаружен пьяным на одной из ферм в Польше спустя неделю после пропажи.

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