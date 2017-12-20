В Польше ручной кабан сбежал из дома на неделю и нашелся пьяным

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Прирученный дикий кабан по кличке Хрюмек исчез из дома, а через неделю его обнаружили пьяным на одной из ферм у города Коло в Польше.

Как рассказал хозяин животного, егерь Павел Ковальски, кабан Хрюмек подрался с сородичем, сломал ограду и сбежал, пишет "Лента.ру". Тогда Ковальски начал розыски кабана в окрестных лесах.

19 декабря Хрюмек нашелся на другой местной ферме. По словам хозяина этой фермы, кабан съел фрукты, которые остались после изготовления домашнего вина, и заснул. Протрезвело животное уже дома – в своем загоне.

"Фрукты из домашнего вина сделали свое дело", – пошутил Ковальски в Facebook.

Как рассказал владелец кабана-гуляки, еще в детстве Хрюмек потерял мать и его пришлось выкармливать молоком из бутылки. Егерь отметил, что животному особенно нравится, когда ему чешут живот.