Ученые обнаружили останки древнего кальмара на юге Англии

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Группа ученых нашла на южном побережье Англии окаменевшие отпечатки тела кальмароподобного моллюска. Морской обитатель поймал рыбу и оказался погребен на дне океана. Об этом сообщает ТАСС.

"Это крайне необычная окаменелость – "прямые" следы атак хищников сохраняются в палеонтологической летописи крайне редко. В данном случае анализ этих останков говорит о том, что атака хищника послужила причиной гибели и того и другого животного, а также одной из причин того, почему сцена их борьбы сохранилась в осадочных породах", – заявил Малкольм Харт, профессор Плимутского университета.

Исследователи подчеркивают, что чаще всего по окаменелым останкам можно составить представление о теле животных или характере их питания. А вот более детальные сведения, напротив, редко становятся достоянием научных изысканий.

По мнению палеонтологов, останки кальмара сохранились на дне океана в горной породе благодаря практически полному отсутствию кислорода. При этом ученые допускают, что моллюск сначала попал в опасную зону, а погиб уже после.

