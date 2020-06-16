Ученые допустили возможность человека впадать в спячку

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Ученые обнаружили в мозге мышей и крыс нейроны, стимуляция которых погружает животное в состояние, подобное зимней спячке. Не исключено, что похожие нейронные структуры есть и у людей. Открытие описано в научных статьях, опубликованных в журнале Nature.
В ходе эксперимента ученые вызвали у мышей искусственную гибернацию на несколько дней, так как обычно они не впадают в естественную спячку. Для запуска процесса оцепенения биологи стимулировали нервные клетки с помощью химических веществ и методов оптогенетики.
В этот период температура тела мышей опустилась с 36 до 27 градусов по Цельсию. При этом организм животных продолжил нормально функционировать. Также у мышей наблюдался замедленный обмен веществ и сердечный ритм – обычные показатели для животных, впадающих в спячку.
Теперь исследователи собираются выяснить, у каких еще видов есть такие Q-нейроны. Они не исключили возможности погружения в гибернацию и человека. Подобное состояние могло бы помочь при транспортировке больного в критическом состоянии, а также при длительных полетах в космосе.
Врач – невролог-сомнолог Елена Царева ранее рассказала Москве 24, как правильно просыпаться, чтобы чувствовать себя хорошо весь день. По ее словам, чтобы легче было вставать утром, лучше создать атмосферу искусственного рассвета. Это может быть просмотр новостей с телефона.
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