Ученые допустили возможность человека впадать в спячку

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Ученые обнаружили в мозге мышей и крыс нейроны, стимуляция которых погружает животное в состояние, подобное зимней спячке. Не исключено, что похожие нейронные структуры есть и у людей. Открытие описано в научных статьях, опубликованных в журнале Nature.

В ходе эксперимента ученые вызвали у мышей искусственную гибернацию на несколько дней, так как обычно они не впадают в естественную спячку. Для запуска процесса оцепенения биологи стимулировали нервные клетки с помощью химических веществ и методов оптогенетики.

В этот период температура тела мышей опустилась с 36 до 27 градусов по Цельсию. При этом организм животных продолжил нормально функционировать. Также у мышей наблюдался замедленный обмен веществ и сердечный ритм – обычные показатели для животных, впадающих в спячку.

Теперь исследователи собираются выяснить, у каких еще видов есть такие Q-нейроны. Они не исключили возможности погружения в гибернацию и человека. Подобное состояние могло бы помочь при транспортировке больного в критическом состоянии, а также при длительных полетах в космосе.

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