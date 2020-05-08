Илон Маск пообещал начать чипировать людей в 2020 году

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Предприниматель и промышленник Илон Маск заявил, что его компания Neuralink в 2020 году завершит разработку чипа, который можно будет вживлять в человеческий мозг. Об этом сообщают "Дни.ру".

В качестве применения данной разработки он назвал реабилитацию пострадавших людей. Чип сможет компенсировать утрату зрения, слуха или подвижности конечностей.

При этом Маск отдельно подчеркнул, что для того, чтобы технология работала, предстоит еще немало работы.

Ранее на фоне пандемии коронавируса широкое распространение приобрела теория о том, что заболевание вызывают вышки связи 5G и потенциальное чипирование населения. В Генпрокуратуре РФ подобные сообщения назвали фальшивыми.

