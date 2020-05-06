Генпрокуратура признала фейком сообщения о чипировании населения

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Генеральная прокуратура РФ признала фейком сообщения о том, что коронавирус является генно-модифицированным биологическим оружием, искусственно созданным с целью чипирования населения, установления глобального мирового порядка и уничтожения людей путем заражения под видом вакцинации, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, такие ролики распространялись в соцсети "Одноклассники" и на YouTube. Кроме того, в социальной сети "ВКонтакте" и на YouTube обнаружили фейковую видеозапись, автор которой демонстрирует заваренную дверь в подъезд жилого дома с прорезанным квадратным отверстием для передачи продуктов. При этом он отмечает, что эти меры приняты из-за обнаружения у одного из жителей коронавируса.

Также в Сети нашли фейк о продаже вакцины от COVID-19, якобы разработанной в Казахстане. Генпрокуратура потребовала у Роскомнадзора ограничить доступ к указанным публикациям.

Ранее Генпрокуратура потребовала заблокировать фейки о платном лечении COVID-19 в Сети. До этого появилась информация о том, что Московский городской фонд обязательного медицинского страхования якобы отказался платить за лечение пациентов с коронавирусом, госпитализированных не скорой помощью.